Киевская область полностью освобождена от российских оккупантов

Украинские военные продолжают защищать нашу землю и освобождать ее от российских оккупантов.

Сегодня вечером заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о полном освобождении Киевской области от российских захватчиков.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от противника", - заявила Маляр.

В населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов Киевской области, которые находились под российской оккупацией и освобождены украинскими силами обороны, введен усиленный комендантский час. На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля.