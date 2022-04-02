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Киевская область полностью освобождена от российских оккупантов

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Обновлено
(3 голосов)

Слава героям Украины!

Киевская область полностью освобождена от российских оккупантов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские военные продолжают защищать нашу землю и освобождать ее от российских оккупантов.

Сегодня вечером заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о полном освобождении Киевской области от российских захватчиков.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от противника", - заявила Маляр.

В населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов Киевской области, которые находились под российской оккупацией и освобождены украинскими силами обороны, введен усиленный комендантский час. На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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ГенриВол (Волочиськ)
02.04.2022 в 22:44
Класне фото!!!
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0
0
leoniddnipro (Днепропетровск)
02.04.2022 в 21:19
Слава ЗСУ!!!
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