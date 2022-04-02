Киевская область полностью освобождена от российских оккупантов
Слава героям Украины!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские военные продолжают защищать нашу землю и освобождать ее от российских оккупантов.
Сегодня вечером заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о полном освобождении Киевской области от российских захватчиков.
"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от противника", - заявила Маляр.
В населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов Киевской области, которые находились под российской оккупацией и освобождены украинскими силами обороны, введен усиленный комендантский час. На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля.
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