Арахамия: россия неофициально согласилась на предложения Украины, кроме Крыма

Глава украинской делегации на переговорах с россией Давид Арахамия заявил, что неофициально москва приняла предложения Украины по предстоящему мирному договору. Единственным "камнем преткновения" остается вопрос оккупированного украинского Крыма.

"Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе РФ уже дала свой неофициальный ответ, который заключается в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали. Кулеба сказал, что еще официального подтверждения нет, он ждет, чтобы это было в письменном виде", – отметил Арахамия в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что устно РФ уже согласилась на украинские предложения, озвученные переговорной делегацией нашего государства во время четвертого раунда переговоров 29 марта в Стамбуле.

Как известно, на последних переговорах в Стамбуле Украина предложила свой проект мирного договора, в котором закреплялся бы внеблоковый статус Украины, но при этом выстраивалась бы новая система безопасности. Вопросы Крыма предлагается решать в течение 15 лет, а статус Донецкой и Луганской областей необходимо обсудить во время личной встречи президентов двух стран. В Киеве убеждены, что во время переговоров уже наработан материал для встречи Зеленского и путина.