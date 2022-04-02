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Арахамия: россия неофициально согласилась на предложения Украины, кроме Крыма

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(2 голосов)

Стоит ли доверять россиянам?

Арахамия: россия неофициально согласилась на предложения Украины, кроме Крыма

Новина українською

Глава украинской делегации на переговорах с россией Давид Арахамия заявил, что неофициально москва приняла предложения Украины по предстоящему мирному договору. Единственным "камнем преткновения" остается вопрос оккупированного украинского Крыма.

"Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе РФ уже дала свой неофициальный ответ, который заключается в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали. Кулеба сказал, что еще официального подтверждения нет, он ждет, чтобы это было в письменном виде", – отметил Арахамия в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что устно РФ уже согласилась на украинские предложения, озвученные переговорной делегацией нашего государства во время четвертого раунда переговоров 29 марта в Стамбуле.

Как известно, на последних переговорах в Стамбуле Украина предложила свой проект мирного договора, в котором закреплялся бы внеблоковый статус Украины, но при этом выстраивалась бы новая система безопасности. Вопросы Крыма предлагается решать в течение 15 лет, а статус Донецкой и Луганской областей необходимо обсудить во время личной встречи президентов двух стран. В Киеве убеждены, что во время переговоров уже наработан материал для встречи Зеленского и путина.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
02.04.2022 в 22:28
война не закончится , даже если подпишут договор , укаинцы будут мстить
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