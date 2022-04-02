Атлетико Мадрид принял 36 украинских беженцев. Видео

"Атлетико Мадрид" отправил в Варшаву автобус с гуманитарной помощью для Украины, а также предметами первой необходимости. Обратно же автобус привез 36 украинских беженцев, которых клуб примет у себя.

По данным ООН на 1 первое апреля 4 137 842 украинцев покинули страну. Из них в Польшу уехали 2 405 703, в Румынию – 629 917, в Молдову – 391 592, в Венгрию – 379 988, в РФ – 350 632, в Словакию – 294 885, в Беларусь – 12 746.

Также, по оценкам ООН, начиная с 24 февраля более 6 миллионов человек стали внутренними беженцами. В сумме, уже более 10 миллионов украинцев, четверть населения страны, были вынуждены покинуть свои дома в результате российской агрессии.