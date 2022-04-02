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В Буче похонили почти 300 украинцев в братских могилах

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Город освобожден

В Буче похонили почти 300 украинцев в братских могилах

Новина українською

В освобожденном городе Буча похоронили почти триста человек в братской могиле.

Мэр города Анатолий Федорчук рассказал, что сильно разрушенные улицы украинского города усыпаны трупами.

"Уже похоронили 280 человек в братских могилах", – сообщает издание AFP.

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В статье: война с Россией
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Источник:
AFP

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