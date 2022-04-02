В Буче похонили почти 300 украинцев в братских могилах
Город освобожден
В освобожденном городе Буча похоронили почти триста человек в братской могиле.
Мэр города Анатолий Федорчук рассказал, что сильно разрушенные улицы украинского города усыпаны трупами.
"Уже похоронили 280 человек в братских могилах", – сообщает издание AFP.
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Источник:AFP
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