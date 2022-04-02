Обстрел Кременчуга: Инфраструктура НПЗ уничтожена
Серьезная проблема
Ілюстраційне фото / Getty Images
Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин рассказал подробности обстрела россиянами Кременчуга. По его словам, инфраструктура Кременчугского НПЗ (наибольшего в Украине – прим.) уничтожена.
"Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар. К счастью, экологической катастрофы нет, ГСЧС контролирует ситуацию. На сегодня пострадали несколько человек, которые получили ожоги, но их жизни ничего не угрожает.
Прошу жителей Полтавщины не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. В Украине – война, ситуация очень сложная, но вполне контролируемая", - говорится в сообщении Лунина.
Заметим, что кроме Кременчуга рашисты сегодня нанесли удары по Полтаве, Миргороду, Шепетовке, Павлограду и другим украинским городам.
Напомним, что в течение недели россияне нанесли удары по нефтебазам в Украине, в частности, во Львове, Луцке, Ровенской и Киевской областях.
Популярное сейчас
- Россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой и Полтавской областям
- "Проблема в том, что по документам он был на учениях". В рф отказываются выплачивать за погибших
- Свиньи брезгливо скривились. Украинские военные показали, как жили орки в Буче
- В кремле не верят в жизнь под санкциями и ищут варианты, как объяснить народу о перемирии - источник
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети