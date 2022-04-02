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Обстрел Кременчуга: Инфраструктура НПЗ уничтожена

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Серьезная проблема

Обстрел Кременчуга: Инфраструктура НПЗ уничтожена

Ілюстраційне фото / Getty Images

Новина українською

Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин рассказал подробности обстрела россиянами Кременчуга. По его словам, инфраструктура Кременчугского НПЗ (наибольшего в Украине – прим.) уничтожена.

"Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар. К счастью, экологической катастрофы нет, ГСЧС контролирует ситуацию. На сегодня пострадали несколько человек, которые получили ожоги, но их жизни ничего не угрожает.

Прошу жителей Полтавщины не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. В Украине – война, ситуация очень сложная, но вполне контролируемая", - говорится в сообщении Лунина.

Заметим, что кроме Кременчуга рашисты сегодня нанесли удары по Полтаве, Миргороду, Шепетовке, Павлограду и другим украинским городам.

Напомним, что в течение недели россияне нанесли удары по нефтебазам в Украине, в частности, во Львове, Луцке, Ровенской и Киевской областях.

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В статье: война с Россией
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