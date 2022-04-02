Подоляк: Не будем подписывать двусторонний договор с россией, нужны страны-гаранты
Советник главы ОП о переговорах с россией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина во время переговоров с россией избегает двустороннего договора.
По словам Подоляка, Украина на переговорах хочет иметь четкие юридические требования к странам-гарантам и ищет юридическую формулу безопасности Украины на долгие годы.
По мнению советника главы ОП, российская война против Украины должна завершиться подписанием договора о гарантиях безопасности Украины.
"Мы считали необходимым не подписывать с россией двусторонний договор, потому что мы понимаем, что это, деликатно скажу, специфическая страна, с которой любой подписанный документ может трактоваться неоднозначно", – сказал Подоляк.
Поэтому россия включена в список гарантов, потому что страна-агрессор должна взять на себя обязательства не перед Украиной, а перед другими странами.
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