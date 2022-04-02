Подоляк: Не будем подписывать двусторонний договор с россией, нужны страны-гаранты

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина во время переговоров с россией избегает двустороннего договора.

По словам Подоляка, Украина на переговорах хочет иметь четкие юридические требования к странам-гарантам и ищет юридическую формулу безопасности Украины на долгие годы.

По мнению советника главы ОП, российская война против Украины должна завершиться подписанием договора о гарантиях безопасности Украины.

"Мы считали необходимым не подписывать с россией двусторонний договор, потому что мы понимаем, что это, деликатно скажу, специфическая страна, с которой любой подписанный документ может трактоваться неоднозначно", – сказал Подоляк.

Поэтому россия включена в список гарантов, потому что страна-агрессор должна взять на себя обязательства не перед Украиной, а перед другими странами.