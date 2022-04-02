Генштаб показал, как ВСУ уничтожили батальонную тактическую группу россиян - ФОТО
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В пятницу, 1 апреля, враг решил активизировать наступательные действия сразу на нескольких направлениях в Донецкой области. Однако, такое большое количество техники не осталось без внимания наших воинов. Оккупантов ждала "теплая" встреча, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Фейсбуке.
За несколько часов украинские защитники разгромили батальонную тактическую группу российских оккупантов.
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