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Генштаб показал, как ВСУ уничтожили батальонную тактическую группу россиян - ФОТО

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Генштаб показал, как ВСУ уничтожили батальонную тактическую группу россиян - ФОТО

Новина українською

В пятницу, 1 апреля, враг решил активизировать наступательные действия сразу на нескольких направлениях в Донецкой области. Однако, такое большое количество техники не осталось без внимания наших воинов. Оккупантов ждала "теплая" встреча, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Фейсбуке.

За несколько часов украинские защитники разгромили батальонную тактическую группу российских оккупантов.

Фотогалерея

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В статье: война с Россией
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