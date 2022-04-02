Минобороны Украины: Отступление из Киевской области – единственная успешная операция россиян
"Десантники с ворованными ложками"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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В свою очередь российская пропаганда пытается выдавать желаемое за действительное и декларирует "определенные успехи в спецоперации".
Министерство обороны Украины прокомментировало данную ситуацию.
Отступление российских войск из Киевской области – единственная их "успешно завершенная" военная операция с начала полномасштабной войны. Десантники бегут не только с кровью на руках, но и ворованными ложками в карманах", – заявило Министерство обороны.
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