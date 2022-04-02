Минобороны Украины: Отступление из Киевской области – единственная успешная операция россиян

Сегодня украинские военнослужащие полностью освободили Киевскую область . Оккупанты убежали с украинской Киевщины, ограбив мирное население.

В свою очередь российская пропаганда пытается выдавать желаемое за действительное и декларирует "определенные успехи в спецоперации".

Министерство обороны Украины прокомментировало данную ситуацию.

Отступление российских войск из Киевской области – единственная их "успешно завершенная" военная операция с начала полномасштабной войны. Десантники бегут не только с кровью на руках, но и ворованными ложками в карманах", – заявило Министерство обороны.