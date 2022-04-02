ЦРУ в середине января передало Украине подробные планы РФ по наступлению на Киев

По информации Wall Street Journal, глава ЦРУ Уильям Бернс в январе тайно посетил Украину и передал президенту Владимиру Зеленскому "важную информацию, которая существенно помогла Украине". В том числе и подробные планы наступления на Киев.

Там была информация о планах наступления России, о быстром ударе по Киеву из Беларуси, и о захвате аэропорта Гостомеля. Его планировалось использовать как базу для атаки на столицу.

Также издание сообщает, что не все союзники США верили в разведданные, и полагали, что Владимир Путин не решится на полномасштабное вторжение в Украину.