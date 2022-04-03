Зверства рашистов на Киевщине - ФОТО 18+

Сегодня украинские защитники освободили Киевскую область от российских оккупантов. Сейчас украинские военнослужащие проводят зачистку освобожденных территорий.

Во время осмотра украинской земли нашими воинами было обнаружено множество зверств российских варваров.

Так, в 20 буквально в 20 километрах от Киева были обнаружены женские тела.

"Погибшие мирные жители возле трассы в 20 километрах от Киева. Под одеялом лежат 4 – 5 мертвых голых женщин, которых русские варвары пытались сжечь здесь же, на обочине дороги", – говорилось в сообщении Министерства обороны Украины.

Еще несколько ужасных кадров обнаружили в селе Мотыжин Бучанского района. Оккупанты связали руки мирным жителям и убили. Братская могила украинцев...