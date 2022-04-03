Зверства рашистов на Киевщине - ФОТО 18+
Ужасы подопечных кровавого режима путина
Сегодня украинские защитники освободили Киевскую область от российских оккупантов. Сейчас украинские военнослужащие проводят зачистку освобожденных территорий.
Во время осмотра украинской земли нашими воинами было обнаружено множество зверств российских варваров.
Так, в 20 буквально в 20 километрах от Киева были обнаружены женские тела.
"Погибшие мирные жители возле трассы в 20 километрах от Киева. Под одеялом лежат 4 – 5 мертвых голых женщин, которых русские варвары пытались сжечь здесь же, на обочине дороги", – говорилось в сообщении Министерства обороны Украины.
Еще несколько ужасных кадров обнаружили в селе Мотыжин Бучанского района. Оккупанты связали руки мирным жителям и убили. Братская могила украинцев...
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