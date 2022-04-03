ВСУ поразили восемь воздушных целей за 2 апреля
Битва за украинское небо продолжается
Командование Воздушных Сил ВСУ отчиталось об успехах за второе апреля.
Так силами ПВО были уничтожены два самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34), «приземлены» один вертолет и один беспилотник, а также обезврежены четыре крылатых ракеты.
Кроме того ударная авиация под прикрытием истребителей продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.
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