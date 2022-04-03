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ВСУ поразили восемь воздушных целей за 2 апреля

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Битва за украинское небо продолжается

ВСУ поразили восемь воздушных целей за 2 апреля

Новина українською

Командование Воздушных Сил ВСУ отчиталось об успехах за второе апреля.

Так силами ПВО были уничтожены два самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34), «приземлены» один вертолет и один беспилотник, а также обезврежены четыре крылатых ракеты.

Кроме того ударная авиация под прикрытием истребителей продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.

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В статье: война с Россией
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