Трансфер Де Пены, награда Ярмоленко, дата первого матча Динамо. Главные новости за 2 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 2 апреля

Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена продолжит карьеру в Бразилии. О его подписании объявил бразильский "Интернасьональ". Детали трансфера не разглашаются, правда, сообщается, что контракт между сторонами может быть продлен. Карлос Де Пена перешел в "Динамо" как свободный агент, отыграл 102 матча, забил 19 голов, выиграл пять трофеев. Интересно, что за "Интернасьональ" также выступает Тайсон.

Добавим, что Кадим Харрис из "Металлиста" перешел во второлиговый турецкий "Тузласпор", а "Рух" пристроил бразильца Таллеса в финский КуПС.

Как известно, команда киевского "Динамо" покинула границы Украины с целью провести серию благотворительных матчей по Европе, чтобы привлечь внимание к войне. Первым соперником бело-синих будет варшавская "Легия". Матч состоится 12 апреля, сообщается, что игра будет транслироваться на украинских и европейских каналах. Добавим, что "Динамо" уже осталось без легионеров – упоминавшийся Де Пена, Витиньо, Вербич, Кендзера нашли себе новые команды.

Болельщики молотобойцев признали результативный удар украинца в матче с "Астон Виллой" лучшим голом месяца своей команды. Тогда Андрей принял подачу с фланга, а вторым касанием нанес сложный по исполнению удар в нижний угол. В целом Ярмоленко забил три гола в текущем сезоне в 24 матчах, правда, в абсолютном большинстве он выходил на замену. Сегодня "Вест Хэм" сыграет с "Эвертоном", в котором выступает другой украинец – Виталий Миколенко.

В Англии играют 31-й тур. Лидеры чемпионата одержали идентичные победы со счетом 2:0 - "Ливерпуль" над "Уотфордом", а "Манчестер Сити" над "Бернли". А вот "Челси" провалился в игре с "Брентфордом", хоть и открыл счет – в ответ аристократы пропустили четыре мяча. Один из голов пчел на счету Кристиана Эриксена, он забивает в своем третьем поединке подряд (перед этим отмечался в матчах за сборную). Снова потерял очки МЮ – на этот раз ничья с "Лестером".

"Сельта" не уступила сливочным по игре, но отметилась только раз, тогда как сливочные получили право на три пенальти. Один раз Бензема ошибся, но два других реализовал. "Реал" опережает ближайших соперников на 12 очков. Тем временем "Атлетико" сравнялся с "Севильей" по очкам – матрацники разгромили "Алавес" 4:1. Дублями отличились Фелиш и Суарес.

Центральный матч в Бундеслиге сыграли дортмундские "Боруссия" и "Лейпциг". Но желто-черные провалились, проиграв 1:4. "Лейпциг" пытается догнать идущего третьим "Байер", но фармацевты обыграли "Герту" 2:1. Наконец-то "Бавария" тоже победила – "Фрайбург" со счетом 1:4. Левандовский промолчал, в один момент в составе мюнхенцев на поле было 12 игроков, но ситуация была исправлена через 20 секунд.