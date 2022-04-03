Враг атаковал Одессу с воздуха. В городе слышны громкие взрывы
Месть за Одессу будет особо тщательной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Суспільне: Одеса, в городе прогремели мощные взрывы. В воздух поднялись клубы дыма.
Командование "Юг" уточняет, что Одессу атаковали с воздуха ракетами. Часть обезвредила система ПВО. В некоторых районах города загорелся пожар. Жителям рекомендуют закрыть окна и не мешать службам выполнять свою работу по ликвидации последствий.
Добавим также, что это едва ли не первая подобная столь масштабная атака на Одессу во времена полномасштабной войны.
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