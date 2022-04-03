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Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты

Общие новости
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И смех, и грех

Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Российские захватчики, ворвавшиеся в Украину – это не просто преступники, насильники, мародеры и существа без морали, а еще и посмешище. Последний эпитет особо ярко характеризует кадыровцев, превращающих в позор любые свои действия.

"Ахмат сила" то воюют со светофором, то штурмуют пустой дом, то их лидер молится "в Мариуполе" на фоне "Роснефти", то записывают неудачные ролики для тик-тока. Новый конфуз – это позор с гуманитарной помощью, которую кадыровцы вроде как раздают в Мариуполе.

Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты - изображение 1Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты - изображение 2Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты - изображение 3Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты - изображение 4Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты - изображение 5Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты - изображение 6

В соцсетях кадыровцы распространяют информацию о том, что в рамках гуманитарной миссии раздают в Мариуполе доставленные из россии продукты от Регионального общественного фонда имени героя россии Ахмата-Хаджи Кадырова. Проблема в том, что на фото, распространяемых в тех же новостях пабликамии, украинские продукты.

"Борошно", а не "мука", "Лікарська", а не "Докторская", "Віденський сервелат", а не "Венский" и так далее.

А еще рос СМИ распространяют информацию, будто бы участники нацбатальонов отбирают гумпомощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса.

Страна-фейк.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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budo2012 (Чугуев)
03.04.2022 в 08:49
мрази свинособаки и мразота днр п....т про гуманитарку!!!вы все твари!вас ненавидит весь мир!!!
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