Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты

Российские захватчики, ворвавшиеся в Украину – это не просто преступники, насильники, мародеры и существа без морали, а еще и посмешище. Последний эпитет особо ярко характеризует кадыровцев, превращающих в позор любые свои действия.

"Ахмат сила" то воюют со светофором, то штурмуют пустой дом, то их лидер молится "в Мариуполе" на фоне "Роснефти", то записывают неудачные ролики для тик-тока. Новый конфуз – это позор с гуманитарной помощью, которую кадыровцы вроде как раздают в Мариуполе.

В соцсетях кадыровцы распространяют информацию о том, что в рамках гуманитарной миссии раздают в Мариуполе доставленные из россии продукты от Регионального общественного фонда имени героя россии Ахмата-Хаджи Кадырова. Проблема в том, что на фото, распространяемых в тех же новостях пабликамии, украинские продукты.

"Борошно", а не "мука", "Лікарська", а не "Докторская", "Віденський сервелат", а не "Венский" и так далее.

А еще рос СМИ распространяют информацию, будто бы участники нацбатальонов отбирают гумпомощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса.

Страна-фейк.