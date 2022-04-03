Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты
И смех, и грех
фото из открытых источников
Российские захватчики, ворвавшиеся в Украину – это не просто преступники, насильники, мародеры и существа без морали, а еще и посмешище. Последний эпитет особо ярко характеризует кадыровцев, превращающих в позор любые свои действия.
"Ахмат сила" то воюют со светофором, то штурмуют пустой дом, то их лидер молится "в Мариуполе" на фоне "Роснефти", то записывают неудачные ролики для тик-тока. Новый конфуз – это позор с гуманитарной помощью, которую кадыровцы вроде как раздают в Мариуполе.
В соцсетях кадыровцы распространяют информацию о том, что в рамках гуманитарной миссии раздают в Мариуполе доставленные из россии продукты от Регионального общественного фонда имени героя россии Ахмата-Хаджи Кадырова. Проблема в том, что на фото, распространяемых в тех же новостях пабликамии, украинские продукты.
"Борошно", а не "мука", "Лікарська", а не "Докторская", "Віденський сервелат", а не "Венский" и так далее.
А еще рос СМИ распространяют информацию, будто бы участники нацбатальонов отбирают гумпомощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса.
Страна-фейк.
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