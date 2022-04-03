Российские спецсилы, переодевшись в гражданское, награбили водку, гривны и технику, но были разбиты ВСУ

ВСУ продолжают зачищать территорию Украины от российских "освободителей". На этот раз в руки наших защитников попали члены спецсил россии (точнее то, что от них осталось), которые, переодевшись в гражданское, пытались скрыться с награбленным.

Российские нелюди тянули с собой гривны, планшеты, одежду, другую бытовую технику и водку. Но "спецоперация" по грабежу потерпела неудачу.