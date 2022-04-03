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Российские спецсилы, переодевшись в гражданское, награбили водку, гривны и технику, но были разбиты ВСУ

Общие новости
(2 голосов)

Стыдобище

Российские спецсилы, переодевшись в гражданское, награбили водку, гривны и технику, но были разбиты ВСУ

UA-Футбол
Новина українською

ВСУ продолжают зачищать территорию Украины от российских "освободителей". На этот раз в руки наших защитников попали члены спецсил россии (точнее то, что от них осталось), которые, переодевшись в гражданское, пытались скрыться с награбленным.

Российские нелюди тянули с собой гривны, планшеты, одежду, другую бытовую технику и водку. Но "спецоперация" по грабежу потерпела неудачу.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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budo2012 (Чугуев)
03.04.2022 в 08:51
Героям Слава!!!
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