Российские спецсилы, переодевшись в гражданское, награбили водку, гривны и технику, но были разбиты ВСУ
Стыдобище
ВСУ продолжают зачищать территорию Украины от российских "освободителей". На этот раз в руки наших защитников попали члены спецсил россии (точнее то, что от них осталось), которые, переодевшись в гражданское, пытались скрыться с награбленным.
Российские нелюди тянули с собой гривны, планшеты, одежду, другую бытовую технику и водку. Но "спецоперация" по грабежу потерпела неудачу.
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Комментарии (1)
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budo2012 (Чугуев)
03.04.2022 в 08:51
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