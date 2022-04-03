Филиппов – о россиянах: Разве так люди поступают? Это дикие твари, зомби
Обстреливают родной ему город
Фото: facebook.com/rigafootballclub
Украинский нападающий латвийской "Риги" Александр Филиппов высказался о войне в Украине:
“Вообще это ужас. На голову не налезает, что россияне делают в Украине — это самое мягкое, что я могу сказать.
Я искренне не могу понять — что у них в умах, есть ли у них души? Как можно бомбить мирных людей, уничтожать города, причем делать это сознательно?
Разве так люди поступают? Это дикие твари.
Они говорят, что пришли к нам от кого-то защищать нас. Эти люди – зомби”, - сказал Филиппов.
Напомним, что нападающий выступал в составе черниговской “Десни” на протяжении 2016-2020 гг., после чего перебрался в бельгийский "Синт-Трюйден" за 1,5 млн евро. 7 февраля этого года Александр на правах аренды перешел в латвийскую “Ригу” до конца декабря 2022-го.
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