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Филиппов – о россиянах: Разве так люди поступают? Это дикие твари, зомби

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Обстреливают родной ему город

Филиппов – о россиянах: Разве так люди поступают? Это дикие твари, зомби

Фото: facebook.com/rigafootballclub

Новина українською

Украинский нападающий латвийской "Риги" Александр Филиппов высказался о войне в Украине:

“Вообще это ужас. На голову не налезает, что россияне делают в Украине — это самое мягкое, что я могу сказать.

Я искренне не могу понять — что у них в умах, есть ли у них души? Как можно бомбить мирных людей, уничтожать города, причем делать это сознательно?

Разве так люди поступают? Это дикие твари.

Они говорят, что пришли к нам от кого-то защищать нас. Эти люди – зомби”, - сказал Филиппов.

Напомним, что нападающий выступал в составе черниговской “Десни” на протяжении 2016-2020 гг., после чего перебрался в бельгийский "Синт-Трюйден" за 1,5 млн евро. 7 февраля этого года Александр на правах аренды перешел в латвийскую “Ригу” до конца декабря 2022-го.

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В статье: Александр Филиппов
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Источник:
FanDay

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