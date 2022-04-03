Филиппов – о россиянах: Разве так люди поступают? Это дикие твари, зомби

Украинский нападающий латвийской "Риги" Александр Филиппов высказался о войне в Украине:

“Вообще это ужас. На голову не налезает, что россияне делают в Украине — это самое мягкое, что я могу сказать.

Я искренне не могу понять — что у них в умах, есть ли у них души? Как можно бомбить мирных людей, уничтожать города, причем делать это сознательно?

Разве так люди поступают? Это дикие твари.

Они говорят, что пришли к нам от кого-то защищать нас. Эти люди – зомби”, - сказал Филиппов.