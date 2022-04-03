Зеленский о премьер-министре Венгрии: Орбан, видимо, потерял честь где-то в контактах с Москвой

В воскресенье, третьего апреля 2022-го года, в Венгрии запланированы парламентские выборы. По законам политики, канун выборов – это период тишины, но касается он не всех. Президент Украины Владимир Зеленский накануне воспользовался своим правом и обратился к действующему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, известному твердой пророссийской позицией:

"Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не полностью понимает, что происходит и что переживается не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии. Который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает господина путина.

Мы же не просили чего-то особенного от официального Будапешта. Мы даже не получили того, что делают все остальные.

Не получили жизненно необходимый транзит оборонной помощи, не увидели морального лидерства.

Не увидели никаких усилий, чтобы остановить войну. Почему так? Вся Европа желает мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс.

Почему тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?

Политики уходят. А ведь правда остается. Вот о чем я говорю – о правде. И я всегда говорю, что думаю. Когда я говорю о Венгрии, я имею в виду Венгрию. И мне не нужно маскировать мои мысли. Если нужно сказать о Германии, мы говорим о Германии. Если нужно сказать о какой-то другой стране, я говорю о какой-то другой стране.

Если это война, то я называю ее войной, а не "специальной операцией". Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе.

Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой", - цитирует Зеленского "Украинская правда" со ссылкой на отвращение Президента.