Глава МИД Британии: Я шокирована зверствами в Буче и других городах Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала о том, что она ошеломлена зверствами российских захватчиков в Буче и других городах Украины.

"Шокована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях российских войск на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими, чтобы собрать доказательства и поддержать расследование военных преступлений международным уголовным судом. Виновные будут привлечены к ответственности", - написала дипломат в Твиттере.

Как известно, мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек. По улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.