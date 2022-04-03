Глава МИД Британии: Я шокирована зверствами в Буче и других городах Украины
В Европе начинают понимать, что такое российская армия.
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала о том, что она ошеломлена зверствами российских захватчиков в Буче и других городах Украины.
"Шокована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях российских войск на невинных мирных жителей отвратительны.
Великобритания сотрудничает с другими, чтобы собрать доказательства и поддержать расследование военных преступлений международным уголовным судом. Виновные будут привлечены к ответственности", - написала дипломат в Твиттере.
Как известно, мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек. По улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
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