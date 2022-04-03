Американская разведка: путин хочет оккупировать восток Украины до "сакральной даты" девятого мая
Больные на голову
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американская разведка сообщает о переформатировании планов российской федерации по захвату Украины. Как пишет CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской разведки, россия отказалась от захвата крупных городов Украины и концентрирует силы на захвате восточных регионов страны.
Кроме того, российские оккупанты ориентируются на "сакральную дату" девятого мая.
"Перехваченные разведкой данные свидетельствуют, что путин сосредоточен на девятом мая, важном празднике в российском календаре. Путин хочет в этот день отпраздновать хоть какую-то победу в развязанной им войне", - пишет издание.
Отмечается, что оккупация восточной части Украины предусматривает выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также по возможности захват других областей региона.
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