Американская разведка: путин хочет оккупировать восток Украины до "сакральной даты" девятого мая

Американская разведка сообщает о переформатировании планов российской федерации по захвату Украины. Как пишет CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской разведки, россия отказалась от захвата крупных городов Украины и концентрирует силы на захвате восточных регионов страны.

Кроме того, российские оккупанты ориентируются на "сакральную дату" девятого мая.

"Перехваченные разведкой данные свидетельствуют, что путин сосредоточен на девятом мая, важном празднике в российском календаре. Путин хочет в этот день отпраздновать хоть какую-то победу в развязанной им войне", - пишет издание.

Отмечается, что оккупация восточной части Украины предусматривает выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также по возможности захват других областей региона.