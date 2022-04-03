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Американская разведка: путин хочет оккупировать восток Украины до "сакральной даты" девятого мая

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Американская разведка: путин хочет оккупировать восток Украины до "сакральной даты" девятого мая

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Американская разведка сообщает о переформатировании планов российской федерации по захвату Украины. Как пишет CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской разведки, россия отказалась от захвата крупных городов Украины и концентрирует силы на захвате восточных регионов страны.

Кроме того, российские оккупанты ориентируются на "сакральную дату" девятого мая.

"Перехваченные разведкой данные свидетельствуют, что путин сосредоточен на девятом мая, важном празднике в российском календаре. Путин хочет в этот день отпраздновать хоть какую-то победу в развязанной им войне", - пишет издание.

Отмечается, что оккупация восточной части Украины предусматривает выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также по возможности захват других областей региона.

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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