Джонсон настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами
Англия не прекращает поддержку Украины
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Великобритания настаивает на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами для защиты от российских военных кораблей, обстреливающих прибрежные города.
Премьер-министр Борис Джонсон сказал министрам, что хочет поставить оружие, чтобы предотвратить наступления россиян на Одессу, так же, как британские противотанковые ракеты использовались, чтобы помешать Путину захватить Киев.
"Мы ожидали, что эта массовая колонна танков пройдет очень плоским ландшафтом и что Киев будет взят через три дня. NLAW остановили это. Эта часть войны еще не закончена, но они остановлены. Сейчас они концентрируются на юге", - сказал высокопоставленный правительственный источник.
По данным издания, Британия планирует поставить в том числе ракеты с датчиками, которые могут быть нацелены на корабли, дислоцированные у берегов Украины, а также противотанковые средства. Кроме того, рассматривается возможность обеспечения Украины беспилотниками одноразового действия SwitchBlades.
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