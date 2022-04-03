Генштаб ВСУ сообщает, что российские военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение

Генштаб ВСУ обновил информацию с фронта. Начались 39-е сутки полномасштабного вторжения россии в Украину, враг еще не осознал факт своего поражения.

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника", - пишет Генштаб.

В то же время, восток Украины и ее южные регионы – это единственные направления, где у оккупантов есть какие-то успехи. Хотя не хватает мотивации:

"Уровень мотивации войск россии крайне низкий. Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины".

Известно также, что российские военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение.