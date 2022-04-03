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В Венгрии проходят парламентские выборы. Пророссийские силы могут проиграть

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Действующий премьер страны отказался от поддержки Украины

В Венгрии проходят парламентские выборы. Пророссийские силы могут проиграть

Фото: Газета.УА/автор невідомий

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В Венгрии в воскресенье проходят парламентские выборы, по итогам которых премьер-министр Виктор Орбан надеется продолжить свое 12-летнее правление, но конкуренция со стороны оппозиции достаточно сильна.

Согласно последнему опросу, партия Орбана "Фидес" лидирует с 39% поддержки против 36% оппозиции, тогда как пятая часть избирателей еще не решила, кого поддержать на выборах.

Для противостояния Орбану шесть оппозиционных партий объединились в союз, который возглавил 49-летний консерватор Петер Марки-Зай. Он представил выборы как выбор венгров между Востоком и Западом. По его словам, Орбан свернул Венгрию в сторону россии, взорвав демократические права и отведя центральноевропейскую страну от Европейского Союза, которому она принадлежит.

58-летний Орбан называет себя защитником венгерских интересов, отвергая санкции ЕС в отношении российской нефти и газа. Он также обвинил своих оппонентов в попытке втянуть Венгрию в войну в Украине.

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В статье: Венгрия война с Россией
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Источник:
Reuters

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