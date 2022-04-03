Сборная Нидерландов выручила почти 100 тыс евро в поддержку Украины по продаже футболок с мартовских матчей

Футбольная федерация Нидерландов не осталась в стороне от событий в Украине. Кроме моральной и информационной поддержки украинцев, во время мартовских матчей был проведен благотворительный аукцион.

Нидерланды выставили на торги все подписанные футболки своих игроков с поединков против Дании (4:2) и Германии (1:1), а также по два экземпляра футболок с автографами всех исполнителей. На футболках были изображены флаги стран, участвовавших во встречах, а также Украины.

В общей сложности было выручено 104 681 евро. 90% этой суммы пойдет на благотворительную помощь украинцам, а именно чуть более 94 тысяч евро. Средства будут переданы нидерландскому отделу ЮНИСЕФ.

Больше всего удалось получить из продажи футболок капитана “Оранье” Вирджила Ван Дейка, за которые фанаты заплатили 7 тысяч евро (с матча против Дании) и 6 750 евро (с матча против Германии).