Сборная Нидерландов выручила почти 100 тыс евро в поддержку Украины по продаже футболок с мартовских матчей
“Оранье” присоединились к благотворительной акции
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Футбольная федерация Нидерландов не осталась в стороне от событий в Украине. Кроме моральной и информационной поддержки украинцев, во время мартовских матчей был проведен благотворительный аукцион.
Нидерланды выставили на торги все подписанные футболки своих игроков с поединков против Дании (4:2) и Германии (1:1), а также по два экземпляра футболок с автографами всех исполнителей. На футболках были изображены флаги стран, участвовавших во встречах, а также Украины.
В общей сложности было выручено 104 681 евро. 90% этой суммы пойдет на благотворительную помощь украинцам, а именно чуть более 94 тысяч евро. Средства будут переданы нидерландскому отделу ЮНИСЕФ.
Больше всего удалось получить из продажи футболок капитана “Оранье” Вирджила Ван Дейка, за которые фанаты заплатили 7 тысяч евро (с матча против Дании) и 6 750 евро (с матча против Германии).
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