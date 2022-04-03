Приоритет – Мариуполь. О запланированных на третье апреля гуманитарных коридорах
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Ежедневно проводится работа по эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий в Украине. Главный приоритет сейчас – Мариуполь, остающийся в осаде, и где находятся многие гражданские люди.
Итак, третьего апреля запланированы следующие коридоры:
Мариуполь-Запорожье. Под Бердянском находятся 17 автобусов, 10 из них – для эвакуации местных жителей из Мариуполя и Бердянска. Если автобусы не пропустят, они будут за блокпостом на выезде из города. 7 автобусов попытаются заехать поближе в сопровождении Красного Креста.
Планируется эвакуация из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и Нижнее. Ждем прекращения огня со стороны оккупантов.
Также продолжаются переговоры по освобождению граждан в рамках обмена военнопленными.
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