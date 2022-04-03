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В Киевской области орками был расстрелян профессиональный футболист вместе с семьей

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(4 голосов)

Вечная память

В Киевской области орками был расстрелян профессиональный футболист вместе с семьей

Києво-Святошинський футбол в Фейсбук/Автор невідомий

Новина українською

После отступления российский войск с территории Киевской области начали появляться последствия террористической деятельности орков. В селе Мотыжин Бучанского района были найдены тела семьи старосты этого населенного пункта – их угнали московиты во время оккупации.

Одной из жертв стал Александр Сухенко – сын Игоря Васильевича и Ольги Петровны Сухенко.

Александр – футболист, прошедший путь из любительского районного футбола в профессиональную команду Второй Лиги. Он в составе мотыжинского "Колоса" побеждал в чемпионате и Кубке Макаровского района, также становился обладателем чемпионского трофея и Кубка Киевской области и Киево-Святошинского района в составах "Кудривки" из Ирпеня и "Сокила" из Михайловки-Рубежовки.

Также участвовал во Второй лиге, проведя 21 матч и забив три гола за клуб Чайка из Петропавловской Борщаговки. Выступал на позиции форварда и вингера.

Его отмечают как человека с лидерскими качествами и большим сердцем. Он и его семья до последнего были с односельчанами и не эвакуировались даже под угрозой смерти, помогая всем, чем могли.

Отметим и вклад в развитие футбола отца Александра – Игоря Васильевича Сухенко. Он был сопрезидентом мотыжинского "Колоса", финансировав эту команду.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
03.04.2022 в 10:58
Вічна пам'ять загиблим... Та вічне прокляття ізуверам - рашистам!
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