В Киевской области орками был расстрелян профессиональный футболист вместе с семьей
Вечная память
Києво-Святошинський футбол в Фейсбук/Автор невідомий
После отступления российский войск с территории Киевской области начали появляться последствия террористической деятельности орков. В селе Мотыжин Бучанского района были найдены тела семьи старосты этого населенного пункта – их угнали московиты во время оккупации.
Одной из жертв стал Александр Сухенко – сын Игоря Васильевича и Ольги Петровны Сухенко.
Александр – футболист, прошедший путь из любительского районного футбола в профессиональную команду Второй Лиги. Он в составе мотыжинского "Колоса" побеждал в чемпионате и Кубке Макаровского района, также становился обладателем чемпионского трофея и Кубка Киевской области и Киево-Святошинского района в составах "Кудривки" из Ирпеня и "Сокила" из Михайловки-Рубежовки.
Также участвовал во Второй лиге, проведя 21 матч и забив три гола за клуб Чайка из Петропавловской Борщаговки. Выступал на позиции форварда и вингера.
Его отмечают как человека с лидерскими качествами и большим сердцем. Он и его семья до последнего были с односельчанами и не эвакуировались даже под угрозой смерти, помогая всем, чем могли.
Отметим и вклад в развитие футбола отца Александра – Игоря Васильевича Сухенко. Он был сопрезидентом мотыжинского "Колоса", финансировав эту команду.
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