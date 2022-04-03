Луческу: Позволить Украине принять участие в плей-офф ЧМ может быть очень важным для нации
Тренер высказался за продолжение подготовки к стыковым матчам
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Наставник "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий о подготовке сборной Украины к участию в стыковых матчах отбора на чемпионат мира:
"Нам удалось вывезти в Румынию одиннадцать игроков киевского "Динамо". Это ядро национальной сборной. Они получили разрешение от правительства, поскольку из-за особой ситуации они были освобождены от военных обязанностей.
Даже футбол в такой сложной ситуации может сделать многое. Позволить Украине принять участие в плей-офф и, возможно, получить зеленый свет для участия на чемпионат мира может быть очень важным для нации.
"Стяуа" прилагает огромные усилия. Она предоставила место для тренировок и помогла с размещением. Но для сборной нужно гораздо больше. Нам нужно найти ресурсы, чтобы поддержать расходы на эти месяцы и нам нужно разработать программу матчей, потому что мы не можем ожидать, что сборная Украины будет играть в июне, не сыграв несколько подготовительных матчей.
В Европе это будет непросто, потому что лиги и кубки находятся на завершающих этапах. Было бы здорово, если бы Украине удалось сыграть хотя бы один матч в Италии, стране, занимающей особое место в моем сердце. В ближайшие дни я попробую лично поговорить с некоторыми тренерами, чтобы попытаться что-нибудь организовать", – сказал Луческу.
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