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Луческу: Позволить Украине принять участие в плей-офф ЧМ может быть очень важным для нации

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Тренер высказался за продолжение подготовки к стыковым матчам

Луческу: Позволить Украине принять участие в плей-офф ЧМ может быть очень важным для нации

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий о подготовке сборной Украины к участию в стыковых матчах отбора на чемпионат мира:

"Нам удалось вывезти в Румынию одиннадцать игроков киевского "Динамо". Это ядро ​​национальной сборной. Они получили разрешение от правительства, поскольку из-за особой ситуации они были освобождены от военных обязанностей.

Даже футбол в такой сложной ситуации может сделать многое. Позволить Украине принять участие в плей-офф и, возможно, получить зеленый свет для участия на чемпионат мира может быть очень важным для нации.

"Стяуа" прилагает огромные усилия. Она предоставила место для тренировок и помогла с размещением. Но для сборной нужно гораздо больше. Нам нужно найти ресурсы, чтобы поддержать расходы на эти месяцы и нам нужно разработать программу матчей, потому что мы не можем ожидать, что сборная Украины будет играть в июне, не сыграв несколько подготовительных матчей.

В Европе это будет непросто, потому что лиги и кубки находятся на завершающих этапах. Было бы здорово, если бы Украине удалось сыграть хотя бы один матч в Италии, стране, занимающей особое место в моем сердце. В ближайшие дни я попробую лично поговорить с некоторыми тренерами, чтобы попытаться что-нибудь организовать", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
Il Napolista

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