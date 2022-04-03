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Климкин: После фото из Бучи ООН должен немедленно исключить Россию из Совета по правам человека

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Дипломат считает, что реакция должна быть соответствующей тому, что сделали оккупанты

Климкин: После фото из Бучи ООН должен немедленно исключить Россию из Совета по правам человека

Getty Images

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Эксминистр иностранных дел Павел Климкин считает, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека.

"После фото из освобожденной Бучи, обошедших мир, у ООН есть только два пути. Первый – немедленно исключить Россию из Совета по правам человека. Такое же требование должны быть направлены в Международный суд в Гааге. Второй – самораспуститься как организация, окончательно потерявшая моральную , даже не политическую, основу своей деятельности.

В 1939 году СССР исключили из Лиги наций за нападение на Финляндию. Пора повторить историю. Если это не удастся, ее можно распускать: поддержка преступников – это тоже преступление, и ООН должно понести за это ответственность", – сказал дипломат.

Известно, что в освобожденной от российских захватчиков Буче обнаружили братскую могилу, где похоронили почти 300 человек. На улицах лежат десятки трупов, некоторые из них – с завязанными руками.

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В статье: война с Россией Павел Климкин
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