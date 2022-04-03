Климкин: После фото из Бучи ООН должен немедленно исключить Россию из Совета по правам человека

Эксминистр иностранных дел Павел Климкин считает, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека.

"После фото из освобожденной Бучи, обошедших мир, у ООН есть только два пути. Первый – немедленно исключить Россию из Совета по правам человека. Такое же требование должны быть направлены в Международный суд в Гааге. Второй – самораспуститься как организация, окончательно потерявшая моральную , даже не политическую, основу своей деятельности.

В 1939 году СССР исключили из Лиги наций за нападение на Финляндию. Пора повторить историю. Если это не удастся, ее можно распускать: поддержка преступников – это тоже преступление, и ООН должно понести за это ответственность", – сказал дипломат.