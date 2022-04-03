Ликвидированных оккупантов уже восемнадцать тысяч. Обновленные данные российских потерь в войне
Уверенно двигаемся к показателю в двадцать тысяч
Генштаб ВСУ обновил информацию о российских потерях в войне (по состоянию на утро 03.04.2022). Число убитых оккупантов достигло 18 тысяч – плюс двести человек за сутки.
Также продолжается утилизация военной техники россии (в скобках – прирост за сутки):
- танков – 644 (+13) ед.;
- боевых бронированных машин – 1830 (+54) ед.;
- артиллерийских систем – 325 (+8) ед.;
- РСЗО – 105 (+5) ед.;
- средства ПВО – 54 ед.;
- самолетов – 143 ед.;
- вертолетов – 134 ед.;
- автомобильной техники – 1249 (+13) ед.;
- корабли /катера - 7 ед.;
- цистерн из ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 (+2) ед.;
- специальная техника – 24 ед.;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Генштаб ВСУ уточняет, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Источник:Фейсбук
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