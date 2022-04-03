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Ликвидированных оккупантов уже восемнадцать тысяч. Обновленные данные российских потерь в войне

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Уверенно двигаемся к показателю в двадцать тысяч

Ликвидированных оккупантов уже восемнадцать тысяч. Обновленные данные российских потерь в войне

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Генштаб ВСУ обновил информацию о российских потерях в войне (по состоянию на утро 03.04.2022). Число убитых оккупантов достигло 18 тысяч – плюс двести человек за сутки.

Также продолжается утилизация военной техники россии (в скобках – прирост за сутки):

  • танков – 644 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин – 1830 (+54) ед.;
  • артиллерийских систем – 325 (+8) ед.;
  • РСЗО – 105 (+5) ед.;
  • средства ПВО – 54 ед.;
  • самолетов – 143 ед.;
  • вертолетов – 134 ед.;
  • автомобильной техники – 1249 (+13) ед.;
  • корабли /катера - 7 ед.;
  • цистерн из ГСМ – 76 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 (+2) ед.;
  • специальная техника – 24 ед.;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Генштаб ВСУ уточняет, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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