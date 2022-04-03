Ликвидированных оккупантов уже восемнадцать тысяч. Обновленные данные российских потерь в войне

Генштаб ВСУ обновил информацию о российских потерях в войне (по состоянию на утро 03.04.2022). Число убитых оккупантов достигло 18 тысяч – плюс двести человек за сутки.

Также продолжается утилизация военной техники россии (в скобках – прирост за сутки):

танков – 644 (+13) ед .;

.; боевых бронированных машин – 1830 (+54) ед .;

.; артиллерийских систем – 325 (+8) ед .;

.; РСЗО – 105 (+5) ед .;

.; средства ПВО – 54 ед .;

.; самолетов – 143 ед .;

.; вертолетов – 134 ед .;

.; автомобильной техники – 1249 (+13) ед .;

.; корабли /катера - 7 ед. ;

; цистерн из ГСМ – 76 ед. ;

; БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 (+2) ед. ;

; специальная техника – 24 ед.;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Генштаб ВСУ уточняет, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.