Наш город разрушен на 80%, - мерия Изюма

Жилая застройка города Изюм Харьковской области, который с начала марта заблокирована российскими оккупантами, уничтожена практически на 80%, в городе нет электричества, тепла и воды, количество жертв подсчитать пока невозможно. Об этом рассказал заммэра города.

"6 марта нас начали интенсивно бомбить. Мы уже знали, что в районе Гончаровки, Песок, железнодорожного вокзала находятся оккупационные войска. В городе к тому времени уже были взорваны все автомобильные мосты через реку Северский Донец, оставался только пешеходный мост. Мы находились в центральной части под украинским флагом, началось сокрушительная бомбардировка с самолетов, ракетами, артиллерии, минометов, и это происходило сутки за сутки.

Эта бомбардировка носила абсолютно варварский и хаотический характер. Непонятно, какой там могла быть военная логика. Уничтожали все. Мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост, который я упоминал, центральную площадь, центральный парк, памятники архитектуры. Апокалиптическая картина", - сказал Мацокин.