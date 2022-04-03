В Каховке оккупанты стрельбой разгоняют мирный митинг
Традиционные методы террористов
Скриншот із відео
Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) российские оккупанты стрельбой разгоняют мирный митинг, проходящий в поддержку Украины.
Сообщается, что есть задержанные и раненные.
Источник: Каховка.Инфо
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