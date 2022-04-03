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В Каховке оккупанты стрельбой разгоняют мирный митинг

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Традиционные методы террористов

В Каховке оккупанты стрельбой разгоняют мирный митинг

Скриншот із відео

UA-Футбол
Новина українською

Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) российские оккупанты стрельбой разгоняют мирный митинг, проходящий в поддержку Украины.

Сообщается, что есть задержанные и раненные.

Источник: Каховка.Инфо

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В статье: война с Россией
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