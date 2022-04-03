Четыре мэра в Луганской области оказались российскими коллаборантами

Сразу четверо глав городов в Луганской области предали Украину и перешли на сторону россии. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

“Среди глав общин имеем четырех изменников в Рубежном, Миловом, Марковке, Станице Луганской. На этих лицах после победы увидим, как работает закон о коллаборантах.

Остальные руководители территорий либо выехали, либо остались на территории, но не сотрудничают с оккупантами – просто занимаются гуманитарными вопросами", – сказал глава ОВА.