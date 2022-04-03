Четыре мэра в Луганской области оказались российскими коллаборантами
Никогда такого не было, и вот снова
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Сразу четверо глав городов в Луганской области предали Украину и перешли на сторону россии. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
“Среди глав общин имеем четырех изменников в Рубежном, Миловом, Марковке, Станице Луганской. На этих лицах после победы увидим, как работает закон о коллаборантах.
Остальные руководители территорий либо выехали, либо остались на территории, но не сотрудничают с оккупантами – просто занимаются гуманитарными вопросами", – сказал глава ОВА.
Отметим, что мэр Рубежного Сергей Хортив уже во второй раз перешел на сторону оккупантов. Впервые он это сделал в 2014 году, но избежал наказания. Он стал проповедником российской пропаганды, а также является бывшим членом Партии регионов и коллаборантской партии "Наш Край".
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