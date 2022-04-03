В Бородянском приюте для животных погибли более 200 собак за время оккупации
Животные были без еды и воды
Фото: Get French Football News
В Бородянском приюте Киевской области от голода и жажды погибло более 300 собак. Животные провели месяц в вольерах без еды и воды, пока город был оккупирован русскими войсками.
К счастью, часть собак выжила, хотя и находится в тяжелом состоянии, сообщает организация UAnimals.
"1 апреля 2022 года, как только Бородянка была освобождена от оккупантов, двое волонтеров смогли попасть в приют. Здесь с начала войны животные остались закрытыми в вольерах, без еды и воды", - написали зоозащитники.
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Источник:UAnimals
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