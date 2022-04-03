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В Бородянском приюте для животных погибли более 200 собак за время оккупации

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Животные были без еды и воды

В Бородянском приюте для животных погибли более 200 собак за время оккупации

Фото: Get French Football News

Новина українською

В Бородянском приюте Киевской области от голода и жажды погибло более 300 собак. Животные провели месяц в вольерах без еды и воды, пока город был оккупирован русскими войсками.

К счастью, часть собак выжила, хотя и находится в тяжелом состоянии, сообщает организация UAnimals.

"1 апреля 2022 года, как только Бородянка была освобождена от оккупантов, двое волонтеров смогли попасть в приют. Здесь с начала войны животные остались закрытыми в вольерах, без еды и воды", - написали зоозащитники.

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В статье: Динамо (Киев) война с Россией Жерсон Родригес
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Источник:
UAnimals

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