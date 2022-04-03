В Бородянском приюте для животных погибли более 200 собак за время оккупации

В Бородянском приюте Киевской области от голода и жажды погибло более 300 собак. Животные провели месяц в вольерах без еды и воды, пока город был оккупирован русскими войсками.

К счастью, часть собак выжила, хотя и находится в тяжелом состоянии, сообщает организация UAnimals.