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Зеленский присвоил звание генерал-майора начальнику ГУР МО

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Разведчик получил заслуженное повышение

Зеленский присвоил звание генерал-майора начальнику ГУР МО

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову воинского звания генерал-майора. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

"Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Буданову Кириллу Алексеевичу - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - написано в документе.

Напомним, 5 августа 2020 года Кирилл Буданов был назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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В статье: война с Россией Кирилл Буданов
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