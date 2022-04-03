Зеленский присвоил звание генерал-майора начальнику ГУР МО
Разведчик получил заслуженное повышение
Фото: Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову воинского звания генерал-майора. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.
"Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Буданову Кириллу Алексеевичу - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - написано в документе.
Напомним, 5 августа 2020 года Кирилл Буданов был назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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Источник:Сайт Президента України
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