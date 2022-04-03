Родригеш: Я не был в Украине, когда началась война, и после того, как я унес с собой семью, это не было большой проблемой для меня

Арендованный у киевского "Динамо" турецким "Эюпспором" Жерсон Родригеш прокомментировал войну в Украине:

“Конечно, на меня в определенной степени повлияла война, оказала большое влияние на моих друзей в Украине. Мой ребенок и семья были в Украине, когда началась война.

Я хочу, чтобы война как можно скорее закончилась и вернулась наша привычная жизнь.

Мне чуть-чуть повезло, я не был в Украине, когда началась война, и после того, как я забрал с собой семью, это не было большой проблемой для меня”, - передает слова Родригеша турецкое издание Hyrriyet.