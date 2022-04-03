Родригеш: Я не был в Украине, когда началась война, и после того, как я унес с собой семью, это не было большой проблемой для меня
Хочет, чтобы все быстро закончилось
Фото: estac.fr
Арендованный у киевского "Динамо" турецким "Эюпспором" Жерсон Родригеш прокомментировал войну в Украине:
“Конечно, на меня в определенной степени повлияла война, оказала большое влияние на моих друзей в Украине. Мой ребенок и семья были в Украине, когда началась война.
Я хочу, чтобы война как можно скорее закончилась и вернулась наша привычная жизнь.
Мне чуть-чуть повезло, я не был в Украине, когда началась война, и после того, как я забрал с собой семью, это не было большой проблемой для меня”, - передает слова Родригеша турецкое издание Hyrriyet.
Напомним, что первую часть сезона Жерсон провел в аренде во французском "Труа", но затем был уволен из клуба. Доигрывать этот сезон он будет в "Эюспоре", который представляет Первую лигу Турции.
Популярное сейчас
- Приходится изворачиваться, как вьюн. Российский телеканал прервал трансляцию матча Бундеслиги из-за проукраинских баннеров
- Американская разведка: путин хочет оккупировать восток Украины до "сакральной даты" девятого мая
- Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты
- Путлер подписал указ о расчетах за газ в рублях. Сегодня он обещал Италии и Германии принимать платежи в евро
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО