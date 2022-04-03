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Родригеш: Я не был в Украине, когда началась война, и после того, как я забрал с собой семью, это не было большой проблемой для меня

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Хочет, чтобы все быстро закончилось

Родригеш: Я не был в Украине, когда началась война, и после того, как я забрал с собой семью, это не было большой проблемой для меня

Фото: estac.fr

Новина українською

Арендованный у киевского "Динамо" турецким "Эюпспором" Жерсон Родригеш прокомментировал войну в Украине:

“Конечно, на меня в определенной степени повлияла война, оказала большое влияние на моих друзей в Украине. Мой ребенок и семья были в Украине, когда началась война.

Я хочу, чтобы война как можно скорее закончилась и вернулась наша привычная жизнь.

Мне чуть-чуть повезло, я не был в Украине, когда началась война, и после того, как я забрал с собой семью, это не было большой проблемой для меня”, - передает слова Родригеша турецкое издание Hyrriyet.

Напомним, что первую часть сезона Жерсон провел в аренде во французском "Труа", но затем был уволен из клуба. Доигрывать этот сезон он будет в "Эюспоре", который представляет Первую лигу Турции.

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В статье: Динамо (Киев) война с Россией Жерсон Родригес
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Источник:
Hyrriyet

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