Украинский певец, который регулярно выступал на россии, вступил в ряды ВСУ
Максимально отказывается от всего русского
Інстаграм Макса Барського
Украинский певец Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник) заявил, что он вступил в ряды ВСУ и начинает двухнедельный цикл подготовки к военным задачам:
“Ну что друзья, всем привет. С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад единственное, что было в моих руках – это микрофон. Но сейчас время меняется.
Скажите, как будем праздновать нашу победу. Какие у вас есть идеи? Давайте подумаем”, – сказал исполнитель.
Отметим, что Барский родился в Херсоне. В течение своей карьеры (с 2008 года) он регулярно выступал на россии, однако после 24 февраля разорвал все связи и контракты на территории московии. До этого момента он помогал в волонтерской деятельности, а теперь может оказаться на защите своего родного города.
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