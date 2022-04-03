Воздушные Силы ВСУ сбили российский бомбардировщик на Востоке Украины
Рашистов повсюду будет ждать ад
Воздушные Силы ВСУ сбили над Изюмом в Харьковской области российский истребитель-бомбардировщик СУ-34. Об этом сообщает телеграмм-канал Госспецсвязи.
После попадания украинского снаряда самолет полетел вниз и разбился о землю, вызвав взрыв. Как заметил голос очевидца, истребитель попал в жилой дом.
Также работники Госспецсвязи перехватили сигнал российских военных, мягко говоря, были разочарованы потерей очередного самолета.
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