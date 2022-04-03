Михайличенко: Мы реально не имеем возможности играть, но у нас большой шанс попасть на ЧМ
Функционер высоко оценивает возможности национальной команды
Фото: ФК Динамо Киев
Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко дал комментарий о матче плей-офф отбора ЧМ 2022, в котором Украина должна сыграть с Шотландией:
"У нас реально нет возможности играть, но такая ситуация, что у нас большой шанс попасть на чемпионат мира. Если общество примет такое решение, это будет победа здравого смысла.
На сегодняшний день не только мы нуждаемся во внимании мира, но и мир нуждается в нашем внимании. Это больше по футбольным меркам, но я думаю, что будет хорошо, если сборная Украины будет на чемпионате мира.
Даже больше не с футбольной точки зрения, а политической, моральной, психологической", – сказал Михайличенко.
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