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Михайличенко: Мы реально не имеем возможности играть, но у нас большой шанс попасть на ЧМ

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Функционер высоко оценивает возможности национальной команды

Михайличенко: Мы реально не имеем возможности играть, но у нас большой шанс попасть на ЧМ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко дал комментарий о матче плей-офф отбора ЧМ 2022, в котором Украина должна сыграть с Шотландией:

"У нас реально нет возможности играть, но такая ситуация, что у нас большой шанс попасть на чемпионат мира. Если общество примет такое решение, это будет победа здравого смысла.

На сегодняшний день не только мы нуждаемся во внимании мира, но и мир нуждается в нашем внимании. Это больше по футбольным меркам, но я думаю, что будет хорошо, если сборная Украины будет на чемпионате мира.

Даже больше не с футбольной точки зрения, а политической, моральной, психологической", – сказал Михайличенко.

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В статье: Алексей Михайличенко Национальная сборная Украины ЧМ-2022 война с Россией
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Источник:
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