Эстония и Латвия поддержали Литву. От российского газа отказались все три балтийских страны

В начале апреля 2022-го года Литва официально заявила, что отказывается от российского газа. О таком решении объявил Министр энергетики Литвы Дайниус Крэйвис. Он отметил, что много лет назад его страна приняла решения, позволяющие ныне безболезненно отказаться от российских энергоносителей.

Не заставили себя ждать и соседи Литвы Эстония и Латвия. Эти страны также отказались от импорта природного газа из россии. Об этом сообщил глава правления оператора системы природного газа в странах Балтии АО Conexus Baltic Grid Улдис Баррис.

Баррис заявил, что вместо российского природного газа страны Балтии будут снабжать себя топливом из Клайпедского терминала сжиженного природного газа и Инчукалнского хранилища природного газа.

Отказ балтийских стран от российского газа прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак:

"Страны Балтии отказались от российского газа… Отличный пример для стран ЕС. Эмбарго на энергоресурсы РФ должно быть абсолютным, потому что мы вместе должны остановить зло, обрушив экономику Кремля".

Добавим, что, несмотря на широкий пакет санкций, мир пока не принял эмбарго на российские энергоносители. Однако США и ведущие страны Европы активно работают над импортозамещением российской нефти. Литва, Латвия и Эстония первыми в Европе пошли еще дальше и отказались от газа.