Посол Британии: Изнасилования – это часть арсенала российской федерации
Дипломат обещает не оставить эти преступления без внимания
Глава посольства Британии в Украине Мелинда Симонс обвинила армию РФ в сознательном использовании изнасилований в качестве военного оружия.
"Изнасилование – это оружие войны. И хотя мы до сих пор не знаем масштабов его использования в Украине, уже сейчас ясно, что это было частью арсенала российской федерации. Есть достаточно доказательств, чтобы говорить о сознательных и одобренных армией действиях, а не об одиночных преступлениях.
Женщин насиловали на глазах у их детей, девушек – на глазах у их семей, как умышленный акт порабощения населения оккупированной территории", – написала дипломат.
Симонс также напомнила, что использование такого оружия является военным преступлением, подлежащим наказанию по международному праву.
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