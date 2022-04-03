Посол Британии: Изнасилования – это часть арсенала российской федерации

Глава посольства Британии в Украине Мелинда Симонс обвинила армию РФ в сознательном использовании изнасилований в качестве военного оружия.

"Изнасилование – это оружие войны. И хотя мы до сих пор не знаем масштабов его использования в Украине, уже сейчас ясно, что это было частью арсенала российской федерации. Есть достаточно доказательств, чтобы говорить о сознательных и одобренных армией действиях, а не об одиночных преступлениях.

Женщин насиловали на глазах у их детей, девушек – на глазах у их семей, как умышленный акт порабощения населения оккупированной территории", – написала дипломат.