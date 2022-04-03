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Посол Британии: Изнасилования – это часть арсенала российской федерации

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Дипломат обещает не оставить эти преступления без внимания

Посол Британии: Изнасилования – это часть арсенала российской федерации

Новина українською

Глава посольства Британии в Украине Мелинда Симонс обвинила армию РФ в сознательном использовании изнасилований в качестве военного оружия.

"Изнасилование – это оружие войны. И хотя мы до сих пор не знаем масштабов его использования в Украине, уже сейчас ясно, что это было частью арсенала российской федерации. Есть достаточно доказательств, чтобы говорить о сознательных и одобренных армией действиях, а не об одиночных преступлениях.

Женщин насиловали на глазах у их детей, девушек – на глазах у их семей, как умышленный акт порабощения населения оккупированной территории", – написала дипломат.

Симонс также напомнила, что использование такого оружия является военным преступлением, подлежащим наказанию по международному праву.

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В статье: Англия война с Россией Буча
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