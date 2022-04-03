Ракетные удары по Николаеву: мэр города просит не публиковать фото и видео до официальной информации

Город-герой Николаев, отразившийся от нашествия русской орды, продолжает страдать от ракетных ударов. Один из таких был нанесен сегодня, третьего апреля, в первой половине дня. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

В то же время глава Николаева просит не распространять фото и видеоматериалы относительно этого события, не дождавшись официальной информации.