Ракетные удары по Николаеву: мэр города просит не публиковать фото и видео до официальной информации
Фото и видео могут помочь врагу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Город-герой Николаев, отразившийся от нашествия русской орды, продолжает страдать от ракетных ударов. Один из таких был нанесен сегодня, третьего апреля, в первой половине дня. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
В то же время глава Николаева просит не распространять фото и видеоматериалы относительно этого события, не дождавшись официальной информации.
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