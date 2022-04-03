УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ракетные удары по Николаеву: мэр города просит не публиковать фото и видео до официальной информации
В тренде

Ракетные удары по Николаеву: мэр города просит не публиковать фото и видео до официальной информации

Общие новости
(1 голосов)

Фото и видео могут помочь врагу

Ракетные удары по Николаеву: мэр города просит не публиковать фото и видео до официальной информации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Город-герой Николаев, отразившийся от нашествия русской орды, продолжает страдать от ракетных ударов. Один из таких был нанесен сегодня, третьего апреля, в первой половине дня. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

В то же время глава Николаева просит не распространять фото и видеоматериалы относительно этого события, не дождавшись официальной информации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...