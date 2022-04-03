УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент Евросоюза запускает хэштег "Бучанская резня" и анонсирует новые санкции против россии
В тренде

Президент Евросоюза запускает хэштег "Бучанская резня" и анонсирует новые санкции против россии

Общие новости
(4 голосов)

Мир должен знать...

Президент Евросоюза запускает хэштег "Бучанская резня" и анонсирует новые санкции против россии

фото из открытых источников (18+)

UA-Футбол
Новина українською

Президент Евросоюза Шарль Мишель, ознакомившись с фото- и видеоматериалами о зверствах российских орков в Буче, анонсировал в твиттере очередные санкции для агрессора.

Мишель написал, что "дальнейшие санкции и поддержка ЕС [для Украины] уже на подходе".

Также глава Евросоюза запускает хэштег "Бучанская резня" (#BuchaMassacre), чтобы привлечь как можно больше внимания к зверствам российских извергов. ЕС помогает Украине и НПО собрать необходимые доказательства в международных судах.

Напомним, что после освобождения Бучи и других городов из окрестностей столицы миру открылась шокирующая картина бесчеловечных поступков российских "освободителей".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...