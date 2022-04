Президент Евросоюза запускает хэштег "Бучанская резня" и анонсирует новые санкции против россии

Президент Евросоюза Шарль Мишель, ознакомившись с фото- и видеоматериалами о зверствах российских орков в Буче, анонсировал в твиттере очередные санкции для агрессора.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні!