Президент Евросоюза запускает хэштег "Бучанская резня" и анонсирует новые санкции против россии

Президент Евросоюза Шарль Мишель, ознакомившись с фото- и видеоматериалами о зверствах российских орков в Буче, анонсировал в твиттере очередные санкции для агрессора.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

Мишель написал, что "дальнейшие санкции и поддержка ЕС [для Украины] уже на подходе".

Также глава Евросоюза запускает хэштег "Бучанская резня" (#BuchaMassacre), чтобы привлечь как можно больше внимания к зверствам российских извергов. ЕС помогает Украине и НПО собрать необходимые доказательства в международных судах.

Напомним, что после освобождения Бучи и других городов из окрестностей столицы миру открылась шокирующая картина бесчеловечных поступков российских "освободителей".