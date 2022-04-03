Президент Евросоюза запускает хэштег "Бучанская резня" и анонсирует новые санкции против россии
Мир должен знать...
фото из открытых источников (18+)
Президент Евросоюза Шарль Мишель, ознакомившись с фото- и видеоматериалами о зверствах российских орков в Буче, анонсировал в твиттере очередные санкции для агрессора.
Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre— Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022
EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.
Further EU sanctions & support are on their way.
Слава Україні!
Мишель написал, что "дальнейшие санкции и поддержка ЕС [для Украины] уже на подходе".
Также глава Евросоюза запускает хэштег "Бучанская резня" (#BuchaMassacre), чтобы привлечь как можно больше внимания к зверствам российских извергов. ЕС помогает Украине и НПО собрать необходимые доказательства в международных судах.
Напомним, что после освобождения Бучи и других городов из окрестностей столицы миру открылась шокирующая картина бесчеловечных поступков российских "освободителей".
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