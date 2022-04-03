Кулеба: Я требую новых разрушительных санкций от G7 сейчас

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд направить миссию в Бучу и другие города Киевской области.

"Призываю Международный уголовный суд и международные организации направить их миссии в Бучу и другие освобожденные города и села Киевщины, чтобы во взаимодействии с украинскими правоохранителями как можно более тщательно собрать все доказательства военных преступлений россиян.

Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ.

Я требую новых разрушительных санкций G7 СЕЙЧАС: эмбарго на нефть, газ, уголь; закрыть все порты для российских судов и товаров; отключить все российские банки от SWIFT", - заявил Кулеба.