Кулеба: Я требую новых разрушительных санкций от G7 сейчас
К этому подтолкнула резня в Буче
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд направить миссию в Бучу и другие города Киевской области.
"Призываю Международный уголовный суд и международные организации направить их миссии в Бучу и другие освобожденные города и села Киевщины, чтобы во взаимодействии с украинскими правоохранителями как можно более тщательно собрать все доказательства военных преступлений россиян.
Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ.
Я требую новых разрушительных санкций G7 СЕЙЧАС: эмбарго на нефть, газ, уголь; закрыть все порты для российских судов и товаров; отключить все российские банки от SWIFT", - заявил Кулеба.
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