Красноперов: Президент мариупольского Яруда сел за руль скорой и начал вывозить в Запорожье раненых детей

Бывший полузащитник ряда украинских клубов, а на данный момент тренер "Яруда", выступающий во Второй лиге, Олег Красноперов рассказал, как эвакуировались мариупольские клубы:

“ — Капитан “Яруда” Кирилл Матвеев рассказывал о том, что президент вашего клуба Александр Ярошенко всячески помогал команде с эвакуацией из города. Ваши футболисты сейчас в безопасности?

— Да, но судьба разбросала их по разным местам. Кому-то из ребят, находившихся в этом ужасе около двух недель, под дулом автоматов пришлось, к сожалению, уехать на россию. Но я думаю, что со временем им удастся вернуться на Родину и объяснить все. В этой ужасной стране они, кстати, не задержались и сразу вырвались кто куда.

Наш президент долгое время сам находился в Мариуполе и всячески помогал нашим футболистам, а также футболисткам из женской команды и сотрудникам своих клиник (у него бизнес по медицинской линии). Знаю, что в какой-то момент он сам сел за руль скорой помощи и начал вывозить в Запорожье раненых детей.

— Похоже, что ФК “Яруд” оказался намного организованнее своего старшего брата — ФК “Мариуполь”. Какова судьба этой, тоже не чужой для вас команды?

— Мне сложно сказать, какие шаги были предприняты руководством этого клуба, чтобы вывезти детей из своей школы, сотрудников, семьи застряли на собрании людей... С этим вопросом вам лучше обратиться к вице-президенту “Мариуполю” Андрею Санину. Знаю, что первая команда еще в Турции”, - сказал Красноперов.