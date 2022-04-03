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Reuters: Недалеко от Белгорода, что у границы с Украиной, снова прогремели взрывы

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А кто это сделал?

Reuters: Недалеко от Белгорода, что у границы с Украиной, снова прогремели взрывы

Фото: t.me/tgmbelgorod / Автор неизвестен

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Американское издание Reuters сообщает о двух мощных взрывах, произошедших недалеко от российского города Белгород, что у границы с Украиной. Причины взрыва пока не выяснены. По словам очевидцев, которые приводит издание Reuters, взрывы были настолько мощными, что в домах, расположенных рядом, вылетали оконные стекла.

Читайте такжеВ российском Белгороде загорелась нефтебаза

Глава яковлевского городского округа Олег Медведев назвал подробности инцидента:

"Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу окружили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели – они не представляют опасности, их увезли. Окружение уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", - отметил Медведев.

Добавим, что в Белгороде это уже не первый инцидент. Ранее была информация о взрыве на базе боеприпасов, списанном российскими структурами на "человеческий фактор". А первого апреля в городе под границей с Украиной загорелась нефтебаза после атаки на нее двух вертолетов невыясненной принадлежности. Украинские власти не комментировали инцидент, а россия возложила ответственность за инцидент на ВСУ.

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Источник:
Reuters

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