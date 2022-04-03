Бойцов Нацгвардии вывезли из ЧАЭС в россию и морят голодом

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщает о том, что российские оккупанты захватили в плен бойцов Национальной гвардии Украины с Чернобыльской АЭС.

Вероятно, наши военные находятся на территории российской федерации (г. Смоленск) и Республики Беларусь (г. Брагин).

Как сообщает одна из женщин украинского военного, наших ребят морят голодом и не дают воды. Пока ничего не известно об их состоянии здоровья.