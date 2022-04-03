Бойцов Нацгвардии вывезли из ЧАЭС в россию и морят голодом
Наши военные в плену на территории рф и Республики Беларусь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщает о том, что российские оккупанты захватили в плен бойцов Национальной гвардии Украины с Чернобыльской АЭС.
Вероятно, наши военные находятся на территории российской федерации (г. Смоленск) и Республики Беларусь (г. Брагин).
Как сообщает одна из женщин украинского военного, наших ребят морят голодом и не дают воды. Пока ничего не известно об их состоянии здоровья.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений прав человека рф в Украине", - заявила Денисова.
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