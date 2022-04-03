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Бойцов Нацгвардии вывезли из ЧАЭС в россию и морят голодом

Общие новости
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Наши военные в плену на территории рф и Республики Беларусь

Бойцов Нацгвардии вывезли из ЧАЭС в россию и морят голодом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщает о том, что российские оккупанты захватили в плен бойцов Национальной гвардии Украины с Чернобыльской АЭС.

Вероятно, наши военные находятся на территории российской федерации (г. Смоленск) и Республики Беларусь (г. Брагин).
Как сообщает одна из женщин украинского военного, наших ребят морят голодом и не дают воды. Пока ничего не известно об их состоянии здоровья.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений прав человека рф в Украине", - заявила Денисова.

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В статье: война с Россией
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