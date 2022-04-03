Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие США, - заявление вице-премьера страны

Ярослав Качинский, являющийся вице-премьером Польши, а также председателем Комитета по национальной безопасности и обороне, заявил о готовности своей страны разместить у себя ядерное оружие США.

Цитирует чиновника МЕТА со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag:

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это бы значительно укрепило сдерживание москвы", - сказал Качинский.

Но это не приоритетный вопрос для Штатов и НАТО. Сейчас идут разговоры об усилении натовского контингента в Польше и создании на ее территории командного пункта Альянса:

"Мы хотели бы иметь в Польше большой оперативный командный штаб НАТО, как, например, в Брюнсюме (Нидерланды), где планируются и откуда проводятся совместные операции НАТО. Это было бы ясным сигналом москве о том, что руководящий уровень НАТО сейчас есть и на востоке".

Кроме того, поляки до сих пор выступают за идею введения в Украину миротворческого десанта НАТО. И призывают предоставить Украине больше оружия:

"Первое – провести миротворческую миссию. Это возможно, конечно, только при условии одобрения Украиной. Второе – страны НАТО должны, наконец, предоставить оружие, о котором активно просит президент Украины Владимир Зеленский".

Добавим, что Россия обвиняет Украину именно в сотрудничестве с США по созданию, в том числе, ядерного оружия. Также россияне боятся расширения восточных границ НАТО.