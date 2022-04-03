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В Луганской области под обстрелами эвакуировали 1500 жителей

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А также доставили несколько тонн гуманитарной помощи

В Луганской области под обстрелами эвакуировали 1500 жителей

Новина українською

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщает, что сегодня в Луганской области провели условный "гуманитарный коридор".

Условный, потому что около 1500 жителей вывезли под звуки обстрелов. Из Лисичанска – 1000 человек, 146 из Кременной, 308 северодончан.

Центральная часть Рубежного находится под оккупацией и люди там в заложниках, их насильственно депортируют в другие оккупированные города. Так же под плотными обстрелами кафиров Попасная и Горная община - оттуда не удалось вывезти ни одного человека.

В свою очередь для оставшихся в свободных городах Луганщины было завезено несколько тонн гуманитарной помощи, патрульные полицейские уже развозят ее по бомбоубежищам.

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В статье: война с Россией
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