В Луганской области под обстрелами эвакуировали 1500 жителей

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщает, что сегодня в Луганской области провели условный "гуманитарный коридор".

Условный, потому что около 1500 жителей вывезли под звуки обстрелов. Из Лисичанска – 1000 человек, 146 из Кременной, 308 северодончан.

Центральная часть Рубежного находится под оккупацией и люди там в заложниках, их насильственно депортируют в другие оккупированные города. Так же под плотными обстрелами кафиров Попасная и Горная община - оттуда не удалось вывезти ни одного человека.

В свою очередь для оставшихся в свободных городах Луганщины было завезено несколько тонн гуманитарной помощи, патрульные полицейские уже развозят ее по бомбоубежищам.