В Луганской области под обстрелами эвакуировали 1500 жителей
А также доставили несколько тонн гуманитарной помощи
Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщает, что сегодня в Луганской области провели условный "гуманитарный коридор".
Условный, потому что около 1500 жителей вывезли под звуки обстрелов. Из Лисичанска – 1000 человек, 146 из Кременной, 308 северодончан.
Центральная часть Рубежного находится под оккупацией и люди там в заложниках, их насильственно депортируют в другие оккупированные города. Так же под плотными обстрелами кафиров Попасная и Горная община - оттуда не удалось вывезти ни одного человека.
В свою очередь для оставшихся в свободных городах Луганщины было завезено несколько тонн гуманитарной помощи, патрульные полицейские уже развозят ее по бомбоубежищам.
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