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Кулеба призвал мир дать Украине тяжелое вооружение уже сейчас

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Украине нужны танки, боевая авиация и тяжелые системы ПВО

Кулеба призвал мир дать Украине тяжелое вооружение уже сейчас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал кровавые зверства россии в Киевской области и призвал мир предоставить Украине оружие.

"Партнеры знают наши нужды. Танки, боевая авиация, тяжелые системы противовоздушной обороны. Предоставьте их уже СЕЙЧАС", – заявил Дмитрий Кулеба.

Ранее Кулеба призвал Международный уголовный суд направить миссию в Бучу и другие города Киевской области.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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Источник:
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