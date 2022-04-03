Кулеба призвал мир дать Украине тяжелое вооружение уже сейчас
Украине нужны танки, боевая авиация и тяжелые системы ПВО
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал кровавые зверства россии в Киевской области и призвал мир предоставить Украине оружие.
"Партнеры знают наши нужды. Танки, боевая авиация, тяжелые системы противовоздушной обороны. Предоставьте их уже СЕЙЧАС", – заявил Дмитрий Кулеба.
Ранее Кулеба
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Источник:Twitter Dmytro Kuleba
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