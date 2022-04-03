Васильков снова оказался под ударом. Часть ракет сбила система ПВО

Воздушное командование "Центр" сообщает о рашистской атаке на город Васильков. Как говорится в сообщении пресс-службы на странице в фейсбук, часть ракет, выпущенных по городу, удалось перехватить системой ПВО.

"Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и испытала значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара.

Сейчас орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено.

На данной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами община начала восстанавливать после пожара", - говорится в сообщении.