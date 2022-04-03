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Васильков снова оказался под ударом. Часть ракет сбила система ПВО

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Месяц назад этот город уже пережил рашистское нашествие

Васильков снова оказался под ударом. Часть ракет сбила система ПВО

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Воздушное командование "Центр" сообщает о рашистской атаке на город Васильков. Как говорится в сообщении пресс-службы на странице в фейсбук, часть ракет, выпущенных по городу, удалось перехватить системой ПВО.

"Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и испытала значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара.

Сейчас орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено.

На данной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами община начала восстанавливать после пожара", - говорится в сообщении.

Как отмечает источник, есть пострадавшие:

"По предварительным данным, несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей", - пишет командование "Центр".

Добавим, что в первой половине дня ракетный удар получил город-герой Николаев.

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В статье: война с Россией
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